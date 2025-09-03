Российские ученые создадут агроэнергетические системы для экстремального климата

Российские ученые совместно с коллегами из Индии разрабатывают интегрированные агроэнергетические системы для ведения сельского хозяйства в экстремальных климатических условиях. Проект будет реализован в 2025—2027 годах при поддержке Российского научного фонда и Министерства науки и технологий Индии.

Технология позволяет одновременно выращивать сельскохозяйственные культуры и производить электроэнергию на одном участке. Солнечные панели не только генерируют энергию, но и создают благоприятный микроклимат для растений, защищая их от неблагоприятных погодных условий.

Разработка имеет особое значение для регионов с экстремальным климатом. В этих зонах традиционное сельское хозяйство сталкивается с серьезными вызовами из-за сложных погодных условий.

Проект предусматривает использование вырабатываемой энергии для интенсификации и роботизации сельского, рыбного и лесного хозяйства. Это позволит не только увеличить урожайность, но и предоставит фермерам дополнительный доход от продажи излишков электроэнергии.

Технология уже проходит испытания в российской Арктике специалистами МГТУ им. Н. Э. Баумана.