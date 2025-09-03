Названы сроки древнейшего заражения растений насекомыми-вредителями

Палеонтологи из Германии описали древнейшие питательные ходы личинок насекомых внутри листьев, известные как мины, выяснив, что заражение произошло 295 миллионов лет назад. Об этом пишет Phys.org.

© Tomasz Klejdysz/iStock.com

Группа ученых из музеев естественной истории Хемница, Берлина, Мюнстера и Оснабрюка, Технического университета Фрайберга (Bergacademie Freiberg) и Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, изучив окаменелости из коллекций музеев естественной истории в Германии, смогла доказать, что мины появились более чем на 40 миллионов лет раньше, чем предполагалось ранее.

«Эти коллекции содержали многочисленные исключительно хорошо сохранившиеся образцы следов питания Asteronomus maeandriformis на листьях семенного папоротника Autunia conferta (…) Прекрасно сохранившиеся окаменелости растений позволили сделать однозначный вывод о том, что личинки насекомых создавали пищевые туннели, защищенные внутри листьев. Кроме того, удалось обнаружить кладки яиц, связанные с этими туннелями», - отмечает издание.

При этом находки показывают, что подобное поведение личинок насекомых существовало уже 295 миллионов лет назад.

«В общей сложности более 80% всех растений рода Autunia из Крока были заражены листовыми минами, что по праву можно назвать древнейшим заражением насекомыми в истории Земли», - говорится в статье.

