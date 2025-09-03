В США обнаружили затонувший 112 лет назад корабль

В США обнаружили большое грузовое судно James Carruther, затонувшее в озере Гурон во время «Белого урагана» 112 лет назад. Об этом сообщает портал The Scuba News.

В ноябре 1913 года по Великим озерам США пронесся мощный зимний шторм. Метель, прозванная «Белым ураганом», стала причиной одной из крупнейших морских катастроф в истории США, потопив дюжину кораблей, повредив еще семь и унеся жизни примерно 250 моряков. Шторм сопровождался ветром скоростью 145 километров в час, десятиметровыми волнами, а также обильным снегопадом.

Корабль James Carruther длиной 160 метров затонул в Гуроне вместе со всеми 22-мя членами экипажа. Днем 9 ноября, во время пика шторма, многочисленные свидетели сообщили, что слышали пароходные гудки и видели аварийные ракеты. Считалось, что эти сигналы исходили с судна James Carruthers - новейшего и крупнейшего на тот момент грузового корабля Канады. Позже на берег выбросило обломки судна.

Также на берег вынесло несколько тел членов экипажа. Капитана James Carruthers - моряка по фамилии Райт - узнали по его рыжим усам. На большинстве найденных тел были спасательные жилеты и теплая одежда. Считается, что шторм перевернул судно, поскольку оно перевозило слишком легкий груз - к примеру, зерно или уголь.

Судно было обнаружено Дэвидом Троттером, 84-летним «охотником за затонувшими кораблями», который потратил последние пять лет на поиски корабля.

Используя подводные камеры для картирования части дна озера, Троттер и его коллеги заметили объект, размеры которого соответствовали размерам корабля. Оказалось, что судно лежит перевернутым на глубине в 59 метров.

Всего Троттер и его команда обнаружили в озере Гурон более ста затонувших кораблей.