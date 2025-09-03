Найдена окаменелость рыбы со «второй челюстью»

Ученые обнаружили 310-миллионную окаменелость рыбы Platysomus parvulus с уникальной системой зубов, позволяющей пережевывать ещё более твердую пищу, например ракушки и хитин насекомых. Речь идет о раннем примере случая, когда зубы расположены не только на челюстях, но и сверху и снизу рта, создавая своего рода вторую челюсть.

© Ferra.ru

До этого самый древний известный случай такой «конструкции» встречался у рыб на 150 миллионов лет моложе. Исследователи обнаружили сложное расположение зубных пластин на верхней части рта и на жаберных дугах рыбы.

© Joschua Knüppe

Профессор Сэм Джайлс из Бирмингемского университета отметил, что находка помогает понять, как рыбы эволюционировали после массового вымирания в конце девонского периода. Такие системы, по его словам, «появлялись у разных групп рыб, включая современных форель».

Platysomus parvulus демонстрирует переходный этап эволюции между простыми челюстями и более сложными системами, как у более поздних рыб Bobasatrania, которые почти полностью обходились без челюстей.