Астероид размером с автобус подлетит к Земле и пропадет на 100 лет

Астероид 2025 QV5, который впервые заметили в конце августа, приблизится к Земле на минимальное расстояние уже сегодня, 3 сентября — в следующий раз такое произойдет лишь 4 сентября 2125 года. Об этом сообщает Live Science.

© dottedhippo/iStock.com

Размер астероида составляет примерно 11 метров — как длинный автобус. Он движется со скоростью свыше 22,4 тысяч км/ч и приблизится к Земле на 805 тысяч км — это примерно в два раза дальше, чем Луна.

По информации ученых, QV5 имеет примерно круговую орбиту вокруг Солнца и делает оборот вокруг Солнца каждые 359,4 дня. В течение этого времени он дрейфует между орбитами Земли и Венеры. В планету он, скорее всего, не врежется, однако даже в таком случае камень слишком мал, чтобы считаться потенциально опасным — большая часть астероида сгорит в атмосферы.

Несмотря на это, ученые стремятся узнать как можно больше о космическом теле и в ближайшие два года за ним будет наблюдать радиолокационный телескоп NASA в Калифорнии. Астрономы хотят уточнить его орбитальную траекторию, чтобы точно спрогнозировать будущее движение астероида.