В балтийском янтаре нашли древнего муравья с «рогами»

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета описали ранее неизвестный вид ископаемого муравья. Он жил более 34 миллионов лет назад. Останки насекомого сохранились в балтийском янтаре, сообщает сайт СПбГУ.

© СПбГУ

Муравья обнаружили в ходе экспедиции, организованной в год празднования 300-летия СПбГУ. Виду присвоили научное название Eridanomyrma unipetropolitana.

Ученые отметили уникальное строение доисторического насекомого. Так, на его голове располагались «рога» (два симметричных выроста). Челюсти были узкими и острыми, как у хищных ос, что указало на способность муравья охотиться. Но еще более необычным оказалось отсутствие глазков (оцеллий), которые присутствуют у большинства крылатых муравьев. такое сочетание признаков раньше не встречалось у других видов муравьев, как ископаемых, так и ныне живущих.

Ученые предположили, что Eridanomyrma unipetropolitana мог вести скрытный образ жизни, прячась в почве или полостях растений. Также возможно, что он был паразитом, захватывавшим другие колонии. Образец муравья передали в Палеонтологический музей.

Ранее в куске янтаря из Калининградской области обнаружили древнего таракана. Его возраст оценили в 35-40 миллионов лет. Вес муравья составил 7 граммов.