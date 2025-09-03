Ученые сделали шокирующее открытие о солнечных вспышках

Ученые из Университета Сент-Эндрюса обнаружили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось ранее. Это открытие меняет представления о физических процессах на Солнце и помогает решить загадку, которая не решалась почти полвека.

Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы энергии, при которых температура плазмы поднимается выше 10 млн °C, что усиливает поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения и угрожает спутникам и астронавтам.

Новое исследование выявило, что ионы могут нагреваться до 60 млн °C благодаря пересмотру моделей с учетом магнитной реконнекции — процесса, при котором линии магнитного поля высвобождают энергию.

Руководитель работы Александр Рассел отметил, что магнитная реконнекция нагревает ионы в 6,5 раза сильнее электронов, что ранее не связывали с солнечными вспышками. Ученые также объяснили, что высокая температура ионов объясняет необычную ширину спектральных линий солнечных вспышек, что ранее связывали с турбулентностью.

Сильные магнитные бури начались на Земле

Ранее пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что выброс плазмы с Солнца достигнет Земли в ночь с 1 на 2 сентября. Скорость, с которой движется солнечное вещество, оценивается в 900 км/с.