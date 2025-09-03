Космонавт Песков рассказал, какой бы эксперимент провел на МКС

Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков рассказал, что хотел бы провести на борту Международной космической станции (МКС) эксперимент с разжиганием пламени, если он будет заложен в научную программу. Об этом он сообщил на послеполетной пресс-конференции в ТАСС.

© «Роскосмос»

Космонавту задали вопрос, доводилось ли ему зажигать на борту станции свечу.

"Было бы очень любопытно ее зажечь, но ни свечи, ни спичек не было - это небезопасно. Но если бы Земля позволила, то, конечно, это было бы интересно", - ответил он.

При этом Песков подчеркнул, что на станции достаточно дел и без разведения огня.

"Кроме свечек, там много чем можно заняться, много всего интересного", - сказал он.

Кирилл Песков - шестой в истории МКС россиянин, совершивший полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Космонавт вернулся на Землю 9 августа 2025 года на пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-10. Продолжительность его полета составила 147 суток.