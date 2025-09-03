Ученый назвал вероятные последствия землетрясения на Камчатке

Рубен Татевосян, заместитель директора Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, дал интервью RT, в котором объяснил причины недавнего землетрясения на Камчатке.

По его словам, в июле регион уже испытал мощное землетрясение магнитудой 8,8. Специалист отметил, что после таких сильных толчков повторные подземные удары могут продолжаться длительное время.

Речь идет не о нескольких месяцах, а о более продолжительном периоде. Участок, где произошло новое землетрясение, совпадает с зоной основного толчка, что соответствует типичной картине афтершоков, подчеркнул собеседник телеканала.

Татевосян сообщил, что землетрясение с такой высокой магнитудой было редким явлением, и именно поэтому его влияние может ощущаться еще примерно год. Ученый выразил надежду на то, что подобных разрушительных землетрясений, как в июле, больше не повторится.

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в результате полуостров сместился на 2 м.