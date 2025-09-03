Ученые сообщили о завершении всплеска солнечной активности

Солнечная активность, которая сохранялась почти десять дней подряд, снизилась, фиксируется истощение вспышечной энергии и деградация центров активности, отметили ученые.

© NASA

На Солнце и в околоземном пространстве наблюдается быстрая нормализация вспышечной и геомагнитной активности, сообщает в своем Telegram-канале лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Солнечный всплеск, длившийся почти десять дней с 23 августа, завершился: ученые зафиксировали истощение запасов вспышечной энергии и деградацию активных областей.

Самыми мощными за этот период стали две вспышки уровня M4.5, произошедшие 25 и 26 августа. Особое внимание эксперты выделили событию уровня M2.7, зафиксированному 30 августа. После этой вспышки произошел выброс плазмы в сторону Земли, который вызвал самые яркие за последние месяцы полярные сияния в ночи с 1 на 2 сентября.

Несмотря на то, что мощность вспышек M4.5 достигает 45% от границы наивысшего класса X, вспышек уровня X зафиксировано не было, хотя вероятность их возникновения оценивалась в некоторые дни до 80%. Ученые отмечают, что совокупность 17 вспышек уровня M и связанных с ними выбросов массы оказалась достаточной, чтобы «сжечь» всю вспышечную энергию Солнца. Сейчас вероятность вспышек высшего класса вернулась к статистической погрешности.

На поверхности Солнца сохраняется большое число пятен, но большинство из них, по словам ученых, представляют собой «руины», не способные вызвать мощные вспышки. Ожидается, что в ближайшие дни может сохраняться активность низкого уровня – вспышки класса C, но к концу недели она сойдет на нет, если не произойдет что-то необычное. Специалисты предупреждают, что полностью игнорировать Солнце не получится из-за корональных дыр, одна из которых может проявить себя уже к выходным, однако эта активность значительно слабее.

«В любом случае посмотрим. Солнце, в целом, не любит, когда его впихивают в какие-то шаблоны и модели. Не исключено, что оно все это опровергнет», – отмечают эксперты лаборатории.

Напомним, накангуне астрономы сообщили о магнитных бурях планетарного масштаба. Ученые ранее спрогнозировали усиление магнитной бури к середине дня вторника.

В конце августа опасная область Солнца повернулась к Земле.