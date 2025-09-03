В Госдуме предупредили о рисках покупки iPhone в РФ в «серой зоне»

Компания Apple официально не представлена в нашей стране.

В связи с этим пользователям не стоит рассчитывать на возврат устройства продавцу. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал зампред нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Официально компания Apple в России не представлена. Насколько мне известно, она уже ведёт переговоры. Если она вернётся в Россию официально, как компания, которая здесь будет представлена, она будет предустанавливать это приложение в RuStore, и всё будет в порядке, будет гарантийное обслуживание, техническая поддержка. Те iPhone, планшеты или MacBook, которые сейчас завозятся, это завозятся гражданами для личного пользования. Поэтому, если кто-то кому-то где-то там через маркетплейс продаёт, то это одно физическое лицо продаёт другому. Здесь какие могут быть возвраты? Поэтому человек, покупая, прекрасно понимает, какой продукт он покупает. Это всё находится в серой зоне. Кто-то что-то из-под полы завозит, так же из-под полы продаёт, государство здесь никаких регулирующих мер принимать не будет».

Ранее в России вступил в силу закон об обязательной установке на всех продаваемых смартфонах и планшетах отечественного софта. Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования.