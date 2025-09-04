Более 1,6 млн владельцев айфонов воспользовались новым сервисом «Вжух»

Более 1,6 млн пользователей воспользовались сервисом оплаты айфоном "Вжух" с 25 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.
"Сбер" вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух", который работает на базе технологии Bluetooth Low Energy. За этот период сервисом воспользовались более 1,6 млн уникальных пользователей", - отмечается в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, самой крупной транзакцией за этот период стала оплата на сумму более 3 млн рублей в автосалоне в Санкт-Петербурге.
"Чаще всего пользователи оплачивали покупки в продуктовых магазинах и аптечных сетях", - добавили в пресс-службе. "Мы видим большой интерес наших клиентов к новому сервису "Вжух". Это самый успешный среди всех запущенных нами платежных методов - количество плательщиков, воспользовавшихся "Вжух" в течение 1 недели с момента запуска, на несколько порядков превышает аналогичный показатель по другим методам оплаты. Например, оплата по Системе быстрых платежей набрала такое же количество активных пользователей только через 6 месяцев после запуска, а Apple Pay - только спустя год и 1 месяц", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.