Более 1,6 млн владельцев айфонов воспользовались новым сервисом «Вжух»

Более 1,6 млн пользователей воспользовались сервисом оплаты айфоном "Вжух" с 25 августа.

© Пресс-служба Сбера

Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

"Сбер" вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух", который работает на базе технологии Bluetooth Low Energy. За этот период сервисом воспользовались более 1,6 млн уникальных пользователей", - отмечается в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, самой крупной транзакцией за этот период стала оплата на сумму более 3 млн рублей в автосалоне в Санкт-Петербурге.