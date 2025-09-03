Spotify заблокирует платные подписки российских пользователей

Музыкальный сервис Spotify приступил к рассылке уведомлений о предстоящей блокировке Premium-подписок, оформленных не в стране фактического проживания пользователя. Эти меры коснутся и семейных тарифов, приобретенных за рубежом. Одним из первых о проблеме сообщил пользователь Reddit, проживающий в Колумбии, получивший соответствующее уведомление.

Данные ограничения особенно актуальны для российских пользователей. С 2022 года Spotify приостановил свою деятельность в России, что вынуждает россиян оформлять Premium-подписки через посредников из других стран, поскольку иных легальных способов получить доступ к платному функционалу сервиса нет.

Сервис будет тщательно проверять соответствие страны оплаты и фактического местонахождения пользователей, особенно в случае семейных подписок, приобретенных за пределами страны проживания.

В уведомлениях Spotify сообщается об обновлении Условий использования, которые вступят в силу 26 сентября 2025 года. Согласно новым правилам, пользователи смогут получать доступ только к той версии сервиса, которая доступна в их регионе проживания, по установленной для этого региона цене. Также уточнены правила оплаты и отмены подписок, а также предоставлена дополнительная информация о работе с контентом и персонализированных рекомендациях. Продолжение использования сервиса после указанной даты будет означать согласие с обновленными условиями.