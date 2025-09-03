Огромные астероиды приближаются к Земле

Астероиды 2025 QD8 и 2025 QV5 приблизятся к Земле 3 и 4 сентября соответственно. Оба космических объекта имеют размеры, сопоставимые с пассажирским самолtтом, сообщает New York Post, ссылаясь на Центр изучения околоземных объектов космического агентства (CNEOS).

Как отмечается, 2025 QV5 вращается вокруг Солнца каждые 359,4 дня, в течение которых он дрейфует между орбитами Земли и Венеры, находясь между двумя планетами. 4 сентября астероид окажется на расстоянии 500 тысяч миль (804,6 тысячи километров) от Земли. Это самое близкое сближение за последние сто лет.

2025 QD8 приблизится к Земле на расстояние 136 тысяч миль (218,8 тысячи километров), что гораздо ближе, чем орбита Луны. Астрономы уверяют, что ни астероид, ни Луна не представляют угрозы для нашей планеты. Если бы QD8 начал падать на Землю, значительная часть его массы сгорела бы в атмосфере.

Ранее сообщалось, что в 2029 году астероид Апофис мог бы столкнуться с Землей, но последние данные говорят, что он пролетит мимо на расстоянии 32 тысяч километров, задев спутники.