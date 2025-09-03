Предсказан конец эпохи стремительного роста продолжительности жизни

В XX веке каждое поколение жило дольше предыдущего, и казалось, что человечество близко к рубежу в 100 лет. Однако новое исследование показало: для поколений, родившихся после 1939 года, рост продолжительности жизни резко замедлился.

© Вечерняя Москва

Главная причина — исчерпание потенциала снижения смертности среди детей. В прошлом именно революция в медицине и гигиене позволила почти свести к нулю детскую смертность, но сегодня этот ресурс исчерпан, и дальнейший прогресс не способен дать такой же эффект.

Анализ данных из 23 развитых стран показал: прирост продолжительности жизни сократится на 37–52 процентов. Вместо прежних 0,46 года на поколение новые когорты будут прибавлять лишь 0,20–0,29 года. Это значит, что даже родившиеся в 2000 году вряд ли достигнут 100 лет.

Эксперты подчеркивают: без радикальных медицинских прорывов эпоха значительного увеличения продолжительности жизни завершается, и это станет вызовом для общества, передает РИА Новости.

Существует три ключевые проблемы, негативно влияющие на здоровье населения и уменьшающие потенциальную продолжительность жизни россиян, мешая доживать им до ста лет. Об этом рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Инна Решетова.