Астроном спрогнозировал видимость кометы C/2025 A6 осенью

Осенью жители всех стран Северного полушария смогут наблюдать комету C/2025 A6 Lemmon, которая достигнет максимальной яркости примерно 8 ноября, сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Комета C/2025 A6 Lemmon этой осенью будет видна на небе всех стран Северного полушария, передает ТАСС.

По словам старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева, наблюдать ее смогут жители регионов с умеренным и высоким климатом, причем траектория пролегает по хорошо знакомым российским астрономам созвездиям: Рысь, Большая Медведица, Гончие Псы, Волопас.

Этот небесный объект открыт 3 января 2025 года и, по расчетам ученых, к октябрю и ноябрю должен заметно увеличить яркость. Максимальная яркость кометы – около 8-й звездной величины – ожидается примерно 8 ноября, однако этого будет недостаточно, чтобы разглядеть ее невооруженным глазом.

Профессор Язев отметил: «Эта комета очень удачно идет по северному небу на фоне хорошо известных российским наблюдателям созвездий: Рысь, Большая Медведица, Гончие Псы, Волопас. Поэтому комету будет видно во всех странах Северного полушария в умеренных широтах». В то же время ученый уточнил, что сейчас комета слишком тусклая для наблюдений без специальной оптики.

Есть вероятность, что после прохождения перигелия комета станет ярче из-за выброса пыли и газа, однако эти шансы не слишком высоки, поскольку объект уже не раз сближался с Солнцем и основные выбросы мог сделать ранее. Несмотря на это, возможность неожиданного увеличения яркости все же сохраняется, что позволяет ученым надеяться на зрелищное явление в октябре-ноябре.

