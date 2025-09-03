Российские ученые улучшили алгоритмы для сетей 6G

В пресс-службе «Сколтеха» сообщили, что ученые разработали усовершенствованный метод кодирования данных для беспроводных сетей следующего поколения. Разработка значительно ускоряет работу алгоритмов исправления ошибок, возникающих при передаче информации.

Новая технология основана на модификации кодов с низкой плотностью проверок на четность (LDPC), которые используются в современных сетях 5G. Российские ученые создали более эффективную версию этих алгоритмов, позволяющую сократить количество обработки данных без потери качества.

Расчеты показали, что после всего десяти итераций новый подход превосходит классические 5G-коды по скорости исправления ошибок. После 50 итераций система демонстрирует сопоставимую помехоустойчивость, но с существенно меньшими задержками.

Это достижение особенно важно для разрабатываемых сетей шестого поколения (6G), где требования к скорости отклика и надежности передачи данных значительно выше. Технология позволяет уменьшить задержки связи, что критически важно для будущих приложений в области интернета вещей, беспилотного транспорта и телемедицины.

Разработка была протестирована в трех различных сценариях работы беспроводных сетей, показав стабильно высокие результаты.