Космонавт Кононенко рассказал, есть ли вирусы на МКС

Вирусных заболеваний на борту Международной космической станции (МКС) нет, но заработать простуду вполне возможно, рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Вирусные заболевания там не получаем, но простудные получаем, потому что там очень много вентиляторов. Мы занимаемся спортом, бегаем по беговой дорожке, у нас активное потоотделение. Естественно, мы, находясь в поту с вентилятором, простыть можем", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Кононенко отметил, что в космос больного космонавта никто не запустит - стартующие экипажи проходят длительную обсервацию.

"На борту есть все необходимое, все медикаменты. На связи круглосуточно, 24/7, полетный врач, как в ЦУПе (Центре управления полетами - прим. ТАСС) Москвы, так и в ЦУПе Хьюстона", - добавил космонавт.

Одним из факторов риска для космической простуды, отметил Кононенко, являются выходы в открытый космос, которые космонавты предпочитают осуществлять, настраивая костюмы водяного охлаждения на низкие значения.

"При работе в скафандре очень быстро можно получить тепловой удар, поэтому вода там достаточно холодная. Но когда выход заканчивается и покидаешь скафандр, залетаешь на станцию, то хочется очень согреться", - сказал командир отряда.

В ТАСС проходит пресс-конференция, приуроченная к возвращении с орбиты Кирилла Пескова. Он стал шестым в истории МКС россиянином, совершившим полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Космонавт вернулся на Землю 9 августа 2025 года на пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-10. Продолжительность его полета составила 147 суток.