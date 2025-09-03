РКН заблокировал более 6,5 тыс. фишинговых ресурсов в августе

В августе 2025 года Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировал более 6,5 тыс. фишинговых ресурсов и 48 сайтов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В августе 2025 года специалисты ЦМУ ССОП заблокировали 6 тыс. 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение», – говорится в материале.

Кроме того, в августе было отражено 725 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи. Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 196,16 Гбит/с, скорость – 23,59 млн пакетов в секунду. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила два дня 23 часа 23 минуты.

Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территориях США, Индонезии, Германии, Нидерландов, Вьетнама. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.

Кроме того, специалисты ведомства выявили и устранили 833 нарушения маршрутизации трафика со стороны 210 организаций.