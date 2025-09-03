Стало известно о выходе удешевленной версии Apple Vision Pro

Apple разрабатывает новую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Air, которая выйдет не ранее 2027 года. Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо.

Главным отличием новинки от Apple Vision Pro станут компактные размеры и сниженный вес. По оценке эксперта, Vision Air будет более чем на 40% легче и на 50% дешевле текущей модели Vision Pro. Таким образом, предполагаемая цена составит около $1750 (около 141 тыс. руб.).

Куо считает, что поставки Vision Air в 2027 году достигнут 1 млн единиц, тогда как объем поставок Vision Pro ограничится примерно 400 тыс. устройств.

Для снижения себестоимости Apple, вероятно, пойдет на сокращение функциональности гарнитуры. Vision Air может получить меньше камер, дисплеи с более низким разрешением и лишиться функции EyeSight, благодаря которой на внешнем дисплее отображаются глаза пользователя.

Вместе с тем в этом или следующем году ожидается выход Apple Vision Pro второго поколения с чипом M5. Благодаря новому железу устройство получит новые ИИ-функции.