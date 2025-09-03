Обнаружены две скалистые экзопланеты размером с Землю

С помощью аппарата НАСА TESS астрономы обнаружили две каменистые экзопланеты, вращающиеся вокруг близкой звезды спектрального класса K (оранжевого карлика), известной как TOI-2322. Новые внеземные миры сопоставимы по размеру с Землей и обладают относительно короткими орбитальными периодами. Открытие было подробно изложено в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.org.

TOI-2322, также известная как TIC 300812741, — это звезда спектрального класса K4, находящаяся на расстоянии около 195 световых лет от Земли. В кривой блеска звезды наблюдения выявили транзитные сигналы, указывающие на наличие экзопланет. Недавно природа этих сигналов была подтверждена.

«Мы подтверждаем и характеризуем эти планеты с использованием радиальных скоростей и индикаторов активности с помощью спектрографа для каменистых экзопланет и стабильных спектроскопических наблюдений (ESPRESSO)», — пишут исследователи в статье.

Найденная экзопланета, находящаяся ближе всего к TOI-2322, получила обозначение TOI-2322 b. Она сопоставима по размеру с Землей, а ее масса оценивается в 2,03 массы Земли. Планета делает оборот вокруг звезды каждые 11,3 дня, находясь на расстоянии около 0,09 а.е. от нее (астрономическая единица — расстояние от Земли до Солнца), а ее равновесная температура оценивается в 328 °C.

Внешняя, более крупная планета, TOI-2322 c, имеет радиус примерно в 1,87 радиуса Земли и примерно в 18 раз более массивна, чем Земля, что дает плотность на уровне 14,69 г/см3. Планета, расположенная на расстоянии около 0,13 а.е. от материнской звезды, обладает орбитальным периодом в 20,2 дня и равновесной температурой около 227 °C.

Астрономы отметили, что TOI-2322 c имеет внутреннюю структуру, очень похожую на земную, что делает ее самой большой и одной из самых массивных известных планет с землеподобным составом.

Что касается звезды-хозяина TOI-2322, она примерно на 30% меньше и легче Солнца. Звезда имеет эффективную температуру 4391°C и металличность (содержание химэлементов тяжелее водорода и гелия) на уровне -0,12 dex. Возраст TOI-2322 оценивается в 3,9 миллиарда лет.