В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

Утром 3 сентября в работе ChatGPT в нескольких странах случился сбой, следует из данных сайта Downdetector.com. О неполадках сообщили в том числе жители США, Франции, Германии и Великобритании.

Жалобы начали поступать примерно в 8:30 по московскому времени. Например, о проблемах у нейросети на пике в 10:52 мск заявили свыше 1 тысячи британских пользователей.

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, заявила, что чат-бот не отображает ответы на запросы. В данный момент OpenAI расследует проблему.