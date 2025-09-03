NASA превратило экзопланеты в туристические направления будущего

Австралийский исследователь показал, как сотрудничество ученых и художников в проекте NASA Exoplanet Travel Bureau оказалось способно изменить восприятие науки и сделать сложные астрономические данные более понятными для широкой аудитории. Исследование опубликовано в журнале Journal of Science Communication.

В 2015 году NASA запустило кампанию по привлечению внимания к экзопланетам, предлагая винтажные постеры, виртуальные экскурсии, раскраски и даже туристические буклеты. К примеру постер об экзопланете Kepler-16b, вращающейся вокруг двойной звезды, гласил «Отдохни на Kepler-16b. Место, где твоя тень всегда имеет компанию!». Проект быстро стал вирусным и нашел заинтересованных по всему миру, привлекая внимание к относительно новому направлению космических исследований, которое при этом в действительности лишено впечатляющих изображений.

Популяризатор науки, автор фильмов и книг из Австралии южноафриканского происхождения Керидвен Дави представила разбор того, к каким результатам привело плодотворное сотрудничество между учеными и художниками.

Исследовательница собрала информацию о процессе разработки проекта, о том, с какими препятствиями сталкивалась творческая команда NASA и как их смогли преодолеть. В первую очередь команда столкнулась с проблемой доступности визуальных материалов об экзопланетах. Ученым не всегда удается получить прямое изображение открытой экзопланеты, так как обычно ее существование и положение в пространстве определяется на основе анализа большого объема астрономических данных. При этом в случае, когда изображение все же удается получить, оно не производит впечатление на широкую публику. Второй проблемой для художников оказалась негостеприимная природа наблюдаемых экзопланет. В подавляющем большинстве случаев они совершенно непригодны для людей, что осложняло работу команды по представлению планет в привлекательном виде.

Команда решила использовать стиль изображений 1930-х годов, вдохновляясь ретро-плакатами национальных парков Йосемити и Йеллоустоун, которые были направлены на привлечение туристов и пробуждение особой романтики от посещения этих мест и встречи с природой. Целью художников было изобразить экзопланеты так, будто они совсем уже близко и могут стать следующим местом отдыха. Это также побуждало публику самой представлять эти планеты, делая их более реальными и «живыми».

По ходу работы участники проекта также делились друг с другом собственными представлениями и визуализациями, что создавало интересный творческий процесс непрерывного взаимодействия между учеными и художниками. Керидвен Дави отмечает, что ученые также прилагают немало усилий и воображения, чтобы превратить абстрактные астрономические данные в нечто более конкретное. Создавая образы, которые помогут общественности «увидеть» объекты их научных исследований, астрономы тем самым вдохновляют широкую публику и финансирующие организации на поддержку дальнейших исследований. В этом деле сотрудничество с деятелями искусства может иметь решающее значение.