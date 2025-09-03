Захарова назвала риски бесконтрольного внедрения ИИ

Бесконтрольное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может привести к деградации когнитивных способностей человека и утрате естественных навыков.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной социальному воздействию ИИ.

"Вероятна деградация когнитивного аппарата людей по мере роста зависимости от подсказок искусственного интеллекта по поводу и без, которые уводят в сторону от поиска, развития, вашего исследования", - отметила дипломат.

Захарова сравнила этот процесс "с утратой навыка письма от руки из-за повсеместного перехода на клавиатуру". По ее словам, речь идет не только о рисках для здоровья, но и о замещении подлинного интеллектуального развития "информационной пустышкой", особенно если речь идет о детях.

"Когда у ребенка еще не сформировался собственный аналитический аппарат по созреванию вопросов и поиску ответов, ему может быть подсунута готовая схема, лишающая возможности самостоятельного мышления", - подчеркнула представитель МИД.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий.