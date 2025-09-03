Названа дата выхода «трикладушки» Samsung

Samsung намерена представить складной смартфон в форм-факторе «трикладушки» уже этой осенью — гаджет представят в сентябре, а в продажу он поступит в ноябре. Об этом сообщает ETNews.

© Газета.Ru

По данным источников, знакомых с ситуацией, компания готовит ограниченный релиз устройства в ноябре с тиражом около 50 тыс. экземпляров.

Ожидается, что новинка не будет показана на мероприятии Galaxy Unpacked 4 сентября, где представят Samsung Galaxy S25 FE. Вместо этого презентация «трикладушки» может состояться 29 сентября — вместе с гарнитурой смешанной реальности Project Moohan. Эту дату подтверждают и источники инсайдера Ice Universe.

Таким образом, Samsung выйдет на рынок, где в продаже пока представлен только Huawei Mate XT Ultimate Design, второе поколение которого представят уже 4 сентября.

Характеристики и дизайн «трикладушки» Samsung пока не раскрываются. При этом в интерфейсе One UI 8 неоднократно обнаруживались инструкции, предназначенные для складного устройства, который получит один большой экран, складываемый трижды.