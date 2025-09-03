В недрах Марса обнаружили остатки древних протопланет

Глубоко под поверхностью Марса могут скрываться гигантские образования, представляющие собой остатки древних планет, заявили ученые. Их возраст, вероятно, достигает нескольких миллиардов лет.

В ходе нового исследования эксперты проанализировали данные о марсотрясении, собранные аппаратом InSight. Он отслеживал подземные толчки на Красной планете, происходившие в 2018 – 2022 годах. Изучая прохождение сейсмических волн, ученые обнаружили в недрах неизвестные сгустки намного плотнее окружающего материала.

Исследование выявило десятки образований размером до 4 км в марсианской мантии. Сама мантия представляет собой слой толщиной 1550 км, где температура достигает 1500 градусов Цельсия.

Ученые проанализировали размеры и глубину залегания объектов и пришли к выводу, что они врезались в Марс на раннем этапе существования Солнечной системы. Некоторые из них являлись протопланетами – гигантскими камнями, которые могли бы стать настоящими планетами, если бы не космические катаклизмы.

В отличие от Земли с ее тектоникой плит, кора Марса остается стабильной на протяжении миллиардов лет. Наличие сгустков еще раз показало, что внутренняя часть Марса гораздо менее активна, чем земная. На нашей планете такие объекты были бы в значительной степени стерты.

Поскольку на Марсе нет тектонической активности, землетрясения на этой планете вызваны оползнями, растрескиванием горных пород и столкновением с метеоритами. Сейсмические волны от них ранее помогли обнаружить на Красной планете огромный скрытый океан, сообщает Live Science.

Ранее стало известно, что на Марсе нашли «Распределяющую шляпу». Это минеральное образование конусообразной формы с широким основанием. Ее снимок был сделан 5 августа.