Пользователям iPhone 17 Air придется отказаться от старой SIM-карты

Сотрудники Apple Store в странах ЕС проходят обучение по работе с eSIM, что указывает на планы компании отказаться от физических SIM-карт в части моделей линейки iPhone 17. Об этом сообщает греческий портал TechManiacs.

© Соцсети

Предполагается, что обучение сотрудников Apple Store связано со скорым запуском сверхтонкого iPhone 17 Air. Отказ от привычных SIM-карт формата nano-SIM связан с уменьшенной толщиной корпуса устройства, из-за чего внутри не осталось места для размещения слота. В связи с этим смартфон будет поддерживать исключительно eSIM.

Если информация подтвердится, нововведение, вероятно, будет распространяться на все рынки, а не только на Европу.

Apple уже несколько лет предлагает только eSIM-версии iPhone на рынке США, тогда как для других регионов сохранилась поддержка nano-SIM и eSIM. Пока неясно, как Apple будет реализовывать iPhone 17 Air в Китае — одном из ключевых рынков, где продажа устройств без физических слотов невозможна из-за отсутствия eSIM у местных операторов.

Apple официально представит линейку iPhone 17 уже во вторник, 9 сентября.