Pixel 10a получит устаревший процессор от Samsung

Новый Pixel 10a может разочаровать фанатов — свежая утечка указывает, что смартфон не получит современный чип Tensor G5, произведённый TSMC по 3-нм техпроцессу.

© Ferra.ru

Вместо этого Google установит более старый Tensor G4 от Samsung, выполненный на 4-нм техпроцессе. Аппарат проходит под кодовым именем stallion и, по данным инсайдеров, получит экран с яркостью до 2000 нит и 128 ГБ встроенной памяти.

Однако и здесь есть ограничение: используется устаревший стандарт UFS 3.1 вместо более быстрого UFS 4.0, что снизит скорость работы с данными.

Источники отмечают, что в Pixel 9a чип Tensor G4 страдал от перегрева из-за менее эффективной упаковки IPoP от Samsung и отсутствия паровой камеры охлаждения. Есть риск, что аналогичные проблемы появятся и у Pixel 10a.