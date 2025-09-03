Над российским городом пролетела недавно открытая комета

Под Новосибирском запечатлели недавно открытую комету ATLAS.

© vn.ru

Об этом рассказали специалисты Новосибирского государственного университета.

«Комета снималась через телескоп с фокусным расстоянием 854 мм, – поделились в пресс-службе вуза. – Все происходило примерно в 70 км от Новосибирска по Ордынской трассе».

У данной кометы – плохая вечерняя видимость, вечером после захода Солнца имелся короткий временной промежуток, когда ее можно разглядеть в небе. Но ученые не упустили своего шанса.

Добавим, что официально комета ATLAS была открыта в мае 2025 года. Летом на широте Новосибирска она была практически недоступна для визуального наблюдения. Ближайшую точку к Солнцу на своей орбите она пройдет 8 октября, прокомментировал ведущий инженер обсерватории «Вега» НГУ Михаил Маслов.

Астрономы обнаружили комету, летящую к Солнцу и видимую с Земли в бинокль

Ранее мы писали о достижениях новосибирца Алексея Полякова. В прошлом году его назвали лучшим астрофотографом России. Астрономией сибиряк занимается с 1997 года.