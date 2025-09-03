Аналитики предсказали цены на модели iPhone 17

Все модели iPhone 17 получат ту же цену, что и линейка iPhone 16
Аналитики JPMorgan уверены, что Apple не станет поднимать цены на большинство моделей будущей линейки iPhone 17.
По их прогнозу, стоимость устройств сохранится на уровне iPhone 16, за исключением одной модели — iPhone 17 Pro. И то с нюансом.
Так, базовый iPhone 17 будет стоить $799, а новый iPhone 17 Air заменит версию Plus и получит ценник от $899. Pro Max останется на уровне $1199, без изменений. Единственное подорожание коснётся iPhone 17 Pro: его цена составит $1099.
Однако рост связан не с самим устройством, а с тем, что теперь минимальный объём памяти будет 256 ГБ вместо прежних 128 ГБ. По сути, модель будет стоить столько же, сколько и раньше на аналогичном уровне памяти.
Таким образом, Apple сможет предложить новые устройства без резкого удорожания, что станет неожиданно приятной новостью для покупателей на фоне ожиданий роста цен.