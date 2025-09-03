В Microsoft Edge на Android появится популярная функция YouTube Premium

Microsoft тестирует в Edge для Android функцию, которая делает бесплатной одну из главных «фишек» YouTube Premium — фоновое воспроизведение видео.

© Ferra.ru

Обычно за неё нужно платить $14 в месяц, но теперь её можно включить прямо в браузере. Для активации достаточно загрузить Edge Canary, перейти по адресу edge://flags, найти пункт Video Background Play и включить его.

Затем в настройках сайта появится переключатель, позволяющий запускать YouTube и другие видео даже при свёрнутом приложении или заблокированном экране.

© Android Authority

Браузер также предлагает включить встроенный блокировщик рекламы, который убирает рекламные ролики с YouTube и большинства сайтов. В итоге пользователи получают два главных преимущества Premium — фон и отсутствие рекламы — бесплатно.

Если нововведение доберётся до стабильной версии Edge, это может ударить по подпискам YouTube Premium. Ранее похожая ситуация была с приложением Microsoft для Windows Phone, которое Google заблокировала за обход правил.