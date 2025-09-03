Россиянам объяснили новые правила покупки смартфонов

Смартфоны без предустановленного российского программного обеспечения (ПО) будут считаться некачественными и их можно будет вернуть. Новые правила покупки смартфонов объяснил доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин в интервью агентству «Прайм».

Согласно новым требованиям, продаваемые в РФ гаджеты должны быть обеспечены отечественным ПО, в том числе из RuStore. По его словам, подобные требования касаются и техники Apple, однако у американской компании «вряд ли возникнут проблемы».

«Требования закона соблюсти легко — надо просто заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения техники Apple необоснованная», — сказал эксперт.

Ранее о новых правилах продажи смартфонов предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что в соответствии с новыми правилами производители устройств обязаны обеспечивать пользователей возможностью скачивать, а также обновлять и оплачивать приложения из отечественного магазина RuStore.