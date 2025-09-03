Samsung начала подготовку к массовому производству Exynos 2600

Samsung приступает к подготовке массового производства нового процессора Exynos 2600, который станет частью серии смартфонов Galaxy S26. Ранее линейка смартфонов использовала в основном чипы Qualcomm, но запуск Exynos 2600 позволит компании снизить зависимость от сторонних поставщиков и оптимизировать затраты.

Exynos 2600 создаётся на 2-нм технологии GAA и станет первым таким процессором Samsung. Сообщается, что проблемы с низким выходом годных чипов, которые ранее мешали серийному производству, удалось преодолеть. Для предотвращения перегрева чип оснащён технологией Heat Pass Block, что должно обеспечить стабильную работу при высокой нагрузке.

Серия Galaxy S26 будет доступна в двух версиях: с процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600, в зависимости от региона.