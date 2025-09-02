Раскрыта стоимость iPhone 17

Стоимость как минимум двух новых смартфонов Apple останется на прежнем уровне. Об этом говорится в аналитической записке JPMorgan, с которой ознакомилось профильное издание 9to5Mac.

Специалисты компании заявили, что новый iPhone 17 будет доступен за 799 долларов (64 тысячи рублей) — во столько же оценен iPhone 16. Флагманский и самый дорогой аппарат серии iPhone 17 Pro Max будет стоить столько же, сколько и iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов (97 тысяч рублей).

Из раскрытых JPMorgan материалов следует, что Apple поднимет цены на iPhone 17 Pro, который обойдется в 1099 долларов (89 тысяч рублей). Девайс будет стоить на 100 долларов (8 тысяч рублей) дороже, чем iPhone 16 Pro. Однако гаджет получит накопитель, увеличенный до 256 гигабайт. Новый iPhone 17 Air, который заменит модель 16 Plus, будет стоить 949 долларов (76 тысяч рублей), или на 50 долларов (4 тысячи рублей) дороже предшественника. При этом авторы отчета допускают, что Apple может и не поднимать цену 17 Air относительно 16 Plus.

В заключении аналитики JPMorgan оценили повышение цен на iPhone в 2025 году как умеренное. В середине августа инсайдер под ником Instant Digital так же предсказывал, что iPhone 17 Pro подорожает относительно iPhone 16 Pro на 50 долларов.

Apple проведет презентацию iPhone 17 9 сентября. Кроме новых смартфонов IT-гигант должна представить еще несколько устройств и выпустить новые версии операционных систем (ОС).