Раскопки пролили свет на быт средневековой Руси

Ученые провели раскопки в Гнездилово — одном из важных средневековых памятников, который находится на территории Владимирской области. За шесть лет работы команда выявила 437 поселений и собрала более 15 тысяч артефактов, включая украшения, монеты и оружие. Это помогло воссоздать социальную структуру, торговые связи и бытовую культуру X-XII веков. Исследователи проанализировали захоронения, одежду, предметы роскоши и погребальные обряды. Работа проливает свет на особенности быта, культурные и религиозные традиции жителей северо-восточной Руси в средневековый период. Об итогах сезона рассказали в Российской академии наук.

Захоронения в Гнездилово впервые исследовал в середине XIX века граф Алексей Уваров — один из основателей российской археологии. Он применял методы вертикальных и перпендикулярных раскопок курганов, а также полностью разбирал насыпи. Однако такие методы оставляли значительные пробелы в исследовании. Сегодня Гнездилово позволяет не только подробнее изучить социальную структуру, обычаи, торговлю и культурные традиции жителей северо-восточной Руси X–XII веков, но и сравнить старинные и современные методы исследований.

Ученые провели раскопки в Гнездилово — одном из важных средневековых памятников Суздальского Ополья времен X–XII веков. Археологи работают в Гнездилово уже шесть лет, тщательно исследуя как городские, так и сельские поселения, где жила часть знати.

На территории памятника обнаружено 73 захоронения, которые располагаются на площади в 2500 квадратных метров. Почти во всех погребениях — мужских, женских и детских — находились ножи с костяными и деревянными ручками. Их лезвия были заточены слабо, что говорит о бытовом, а не боевом применении. Команда также обнаружила наконечники стрел разной формы, указывающие на разнообразие тактик охоты и боя у местных жителей.

Особое внимание ученые уделили коллекции украшений. Например, они нашли серебряное однобусенное височное кольцо из детского захоронения — характерный элемент женского убора XI-XII веков. Кольцо сделано из серебряной проволоки, соединенной методом скручивания, что указывает на изготовление изделия до распространения технологий ювелирной пайки. Кроме того, команда нашла импортные золото-стеклянные бусины XII века, выполненные по сложной технологии с использованием золотой фольги. Эти находки говорят о высоком уровне мастерства ювелиров и широких торговых связях жителей Суздальского Ополья с другими регионами.

Исследователи также обратили внимание на особенности погребений. Например, тело мужчины расположили со скрещенными ногами и поднятыми вверх руками, а в женской могиле также обнаружилось более позднее подзахоронение ребенка. Эти факты дают возможность понять религиозные и культурные особенности мировоззрения древних людей.

«В ходе современных раскопок были выявлены погребальные ямы, окруженные ровиками, из которых брали землю для насыпи курганов. В некоторых из ям обнаружены следы деревянных конструкций. Такие находки свидетельствуют о сложной организации погребального обряда с созданием специальных сооружений», — говорит Эльдар Ризаев из Института археологии РАН.

Кроме того, команда обнаружила следы кремаций — редких обрядов сжигания умерших, свидетельствующих о сохранении языческих традиций в период перехода к православию.

Авторы отметили, что на всей территории Суздальского Ополья за 25 лет исследований специалисты экспедиции выявили 437 поселений и собрали более 15 тысяч артефактов. Такой основательный подход к изучению древностей позволяет получить целостную картину минувших эпох.