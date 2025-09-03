Телескоп Уэбба обнаружил сотни загадочных объектов из ранней Вселенной

Астрономы из Университета Миссури при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба зафиксировали около 300 ярчайших точек на небесной карте, которые могут оказаться древнейшими галактиками в истории Вселенной. Эти объекты привлекли внимание ученых необычными характеристиками, которые пока не поддаются полному объяснению.

© Российская Газета

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal. Открытие стало возможным благодаря инструменту NIRCam телескопа "Уэбб". Руководитель работы, профессор астрономии Хаоцзин Янь из Колледжа искусств и наук Университета Миссури, отмечает, что столь яркие объекты могут представлять собой одни из самых первых галактических систем, появившихся вскоре после рождения Вселенной.

"Если хотя бы часть этих источников света действительно окажется тем, чем мы их считаем, это способно изменить наши представления о том, как формировались первые структуры во Вселенной, когда начали загораться звезды", - подчеркивает Янь.

Для подтверждения гипотезы необходим долгий и поэтапный процесс наблюдений и анализа. Каждая из зафиксированных систем пройдет четыре стадии изучения, ключевой из которых станет спектроскопия. Этот метод разлагает свет на составляющие волны, позволяя определить химический состав и возраст небесного тела, а также условия его зарождения.

Ученым уже удалось подтвердить с помощью спектроскопии природу одного из найденных кандидатов, но для окончательных выводов требуется больше данных. Результаты предстоящих наблюдений покажут, действительно ли перед нами свидетельства первых мгновений космической истории.