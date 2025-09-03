Найдены каменные орудия возрастом 440 000 лет

Около 480 000 лет назад мир был скован сильным похолоданием. Большая часть территории современных Британских островов была погребена под толстым слоем льда. Долгое время считалось, что даже свободная ото льда земля была непригодна для обитания. Однако каменные орудия, обнаруженные на берегу реки недалеко от Лондона, свидетельствуют о том, что гоминины заселяли этот холодный ландшафт — по крайней мере, периодически — несмотря на скудность дичи и возможное отсутствие у древних европейцев навыков владения огнем.

Археологи озадачены.

«Присутствие гомининов в холодных условиях порождает закономерные вопросы: как они выживали?» — говорит археолог Роб Хосфилд из Редингского университета.

Древние люди, возможно, давний предок современного человека, известный как Homo antecessor, появились в Северной Европе примерно 1 миллион лет назад, оставив редкие, но поразительные свидетельства своего присутствия, включая коллекцию отпечатков ног возрастом 850 000–950 000 лет, обнаруженных на пляже на юго-восточном побережье Англии в 2013 году.

В то время южная Англия была относительно теплой. Впоследствии температура менялась, несколько раз опускаясь настолько низко, что начали расти ледники. В происках более терпимых условий люди мигрировали к югу. Однако археологические свидетельства из Олд-Парка в 80 километрах к востоку от Лондона позволяют предположить, что некоторые смельчаки продолжали покорять эти холодные края.

В 1920-х археологи обнаружили там более 300 древних ручных топоров, но точно датировать орудия технологии того времени не позволяли. В новых раскопках найдены дополнительные каменные орудия, которые были датированы методом инфракрасной радиофлуоресценции. Результаты вышли в журнале Nature Ecology & Evolution.

Они подтверждают, что уже 773 000 лет назад древние люди присутствовали на этом месте. После них остались одни из самых ранних ашельских орудий — ручные топоры и другие инструменты с характерным двусторонним профилем, — найденных в Северной Европе. Затем Олд-Парк, по-видимому, был заброшен — скорее всего, из-за похолодания. Однако около 440 000 лет назад люди вновь появились здесь. К этому времени H. antecessor исчез, и Европу населяли другие люди, включая Homo heidelbergensis, которых часто считают предками неандертальцев, денисовцев и современных людей.

Этот более поздний период человеческой активности в Олд-Парке приходится на экстремальный холодный период, известный как Английское оледенение. Мощные ледяные щиты находились всего в 65 километрах к северу. Исследователи, работающие на этом месте, предполагают, что, возможно, люди приезжали сюда только летом и отступали на юг зимой.

Но археолог Мари-Элен Монсель из Национального музея естественной истории в Париже считает такой сценарий маловероятным: «Если представить себе группу людей, приходящую сюда летом, близко к краю ледника, где мало животных, это кажется немного странным».

По ее мнению, более вероятным было заселение этих мест в «межстадийном» периоде внутри Английского оледенения, когда немного теплело и лед отступал. Но даже в этом случае условия были, судя по найденным там микроскопическим фрагментам растений, весьма суровыми — холодные луга, похожие на современную евразийскую степь к югу от сибирских бореальных лесов.

По словам Хосфилда, эти визиты, вероятно, были изнурительными испытаниями на выживание.

«Какие естественные укрытия были доступны в холодном открытом ландшафте? Какие источники топлива могли там быть?» — недоумевает он.

Напрашивается предположение, что древние люди могли жечь навоз или даже кости, чтобы согреться — но неясно, владели ли они огнем.

«Самые ранние свидетельства использования огня в Северной Европе появляются лишь где-то между 300 000 и 400 000 лет назад», — отмечает археолог Томос Проффитт из Алгарвского университета.

Пока же орудия и способы, которые эти древние странники использовали для выживания на холодном севере, остаются загадкой.

Но их подвиг «бросает вызов существующему статус-кво» археологического мышления, подчеркивает Проффитт: «Обнаружение свидетельств присутствия человека [на Британских островах] в этот период действительно удивительно».