Астроном: наблюдение Луны в городах России будет зависеть от погоды

Полное лунное затмение вечером 7 сентября будет доступно для наблюдения на всей территории России, главным условием видимости станет погода - небо должно быть безоблачным. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Затмение будет наблюдаться 7 сентября с 18:28 до 23:55 мск. Теневая фаза затмения, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты (с 20:31 мск до 21:53 мск). Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск. Явление будет видно в любой точке России, где Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе. Полная Луна будет располагаться в созвездии Водолея.

"В Москве в середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над юго-восточным горизонтом столицы. Верхний край Луны потемнеет и приобретет красновато-бурый оттенок. Самым главным условием должно стать отсутствие облаков, иначе никто ничего не увидит. Выезд на природу, где нет засветки от города, тоже не поможет. Ждем хорошей погоды", - отметила ученый в разговоре с ТАСС.

Согласно данным на сайте Росгидромета по состоянию на 2 сентября, в ночь на понедельник, 8 сентября, в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь, в Санкт-Петербурге в это время прогнозируется облачность с прояснениями.

Воскресное затмение, полная и частные фазы которого продлятся 3,5 часа, будет видно одновременно из любой точки России - везде, где Луна будет находиться над горизонтом.