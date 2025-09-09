У какого животного самый чуткий слух?

Летучие мыши известны своим невероятно чутким слухом, но они не единственные животные с выдающимися ушами. Портал livescience.com рассказал, кто в царстве животных обладает лучшим слухом.

© Unsplash

Совы: слух для охоты

Простые совы-сипухи отличаются невероятно чутким слухом. Их слуховая система приспособлена специально для ночной охоты, и помогает птицам находить добычу по звуку. Например, благодаря этому сова способна услышать шорох мыши, шевелящейся под толстым слоем снега или листвы.

Сипухи получили такой четкий слух с помощью двух ключевых адаптаций. Во-первых, перья вокруг их морд образуют своего рода тарелку, которая направляет окружающие шумы прямо в уши. Помимо этого, непосредственно уши птиц расположены немного на разной высоте, а это значит, что звуковые волны достигают левого и правого уха в разное время. Совы используют эту маленькую разницу, чтобы определять местонахождение источника звука.

Летучие мыши и дельфины: слух для ориентирования в окружающем мире

Хотя летучие мыши и дельфины обитают в совершенно разных мирах, их объединяет одно — способность к эхолокации. Они не просто улавливают и обрабатывают звуки, но используют их, чтобы составить ментальную картину окружающего мира.

Животные, пользующиеся эхолокацией, генерируют звуки, а затем слушают, как они отражаются от окружающих объектов. С помощью этой техники они составляют своего рода карту, которая позволяет им ориентироваться в мире. Сонар построен на схожем принципе, но эхолокация летучих мышей и дельфинов гораздо эффективнее, чем то, на что способны человеческие инструменты.

Например, летучим мышам помогают их большие уши, собирающие звуковые волны. Кроме того, структуры в их мозге, отвечающие за расшифровку звуков, очень большие — по аналогии с центром визуальной обработки у людей. Дельфины же используют много ресурсов мозга для эхолокации, но их уши работают не так, как у наземных животных. По сути, они не играют важной роли в проводимости звука: для этой цели у дельфинов есть специальные жировые складки в районе челюсти, помогающие обнаруживать звуковые волны в воде.

Ластоногие: слух, различающий звуки над водой и под ней

Но, пожалуй, титул животных с самым острым слухом принадлежит ластоногим — отряду, в который входят тюлени, моржи и морские котики. Они способны на невозможное: их тонкий слух улавливает звуки и над водой, и под ее поверхностью.

У каждого животного слуховая система адаптирована к окружению, в котором он проводит больше всего времени. Например, если человек окунет голову под воду, то внешние звуки станут приглушенными и искаженными. Наши уши предназначены для обнаружения звуковых волн, перемещающихся по воздуху, поэтому волны в воде для человеческого слуха звучат странно. То же самое и с морскими животными, но наоборот — тот же дельфин на суше фактически оглохнет.

Но из-за того, что ластоногие размножаются и растят потомство на суше, параллельно охотясь в воде, их слух одинаково хорошо адаптирован к обоим типам окружения. По факту, некоторые ластоногие на суше почти не уступают в остроте слуха совам, а в воде слышат почти так же хорошо, как дельфины.

В этом им помогает уникальный механизм. Они заполняют пустое пространство в срединном ухе кровью, плавая в воде. Это позволяет подводным звуковым волнам продолжать движение через жидкость в ухе, устраняя искажения. А по возвращению на сушу их уши вновь заполняются воздухом.