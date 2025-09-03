«Роскосмос» рассказал о запуске «Прогресса МС-32»

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправится к Международной космической станции (МКС) 11 сентября. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» стартует с космодрома Байконур в Казахстане. На его борту будут находиться продукты, топливо и оборудование для российского экипажа МКС. Также корабль доставит на околоземную орбиту скафандр «Орлан-МКС» № 7.

В июле прибывший на Байконур «Прогресс МС-32» расконсервировали. На космодром корабль доставили в июне.