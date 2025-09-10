Хорошие и плохие деревья в средние века

В средние века деревья были не просто растениями: помимо практического применения они обладали символическим значением. Портал medievalists.com рассказал, как в средневековье относились к деревьям и какой репутацией они обладали.

© Unsplash

Если взять для примера средневековую Англию, то одним из самых почитаемых в культуре того времени деревьев была липа. Ею восхищались за величественность, долгую жизнь и сладкий аромат. Цветки липы привлекали пчел, чье жужжание придавало дереву определенную «музыкальность». Но, кроме того, ее ценили за лекарственные качества: листья, кору, смолу и особенно цветки считали народным средством от болезней. У последних был седативный и даже наркотический эффект. Именно поэтому липы, начиная с XIII века, зачастую сажали рядом с госпиталями и лепрозориями, веря в их защитные и целительные свойства.

Древесина липы тоже была в цене. Плотники и резчики любили липу за мягкость, легкость и хорошую текстуру. Из липы нередко вырезали статуи святых и других религиозных фигур; есть вероятность, что медикаментозные свойства дерева придавали этим идолам дополнительную ауру святости. По этой же логике в позднем средневековье из липы изготавливали различные музыкальные инструменты. Возможно, этот материал выбирали не только из-за гибкости древесины, но и из-за ассоциации с нежной музыкой пчел.

В список других «хороших» деревьев входили дубы, символизировавшие силу и выносливость; вязы, которые часто сажали в местах правосудия; и ясень, почитавшийся германскими народами как медиатор между землей и небом. Последний также пользовался популярностью среди оружейников, тогда как яркая белая береза известна своей ролью в очищающих ритуалах — березовыми ветками изгоняли злых духов.

Но помимо благородных деревьев были те, что, по мнению людей, приносили несчастья и зло; одно их присутствие связывалось с опасностью и смертью. Одним из самых примечательных в этом плане был тис — вечнозеленое дерево, часто растущее на кладбищах и в одиноких местах. В разуме средневековых европейцев он представлял смерть и загробный мир, ведь каждая часть дерева ядовита, от листьев до коры и особенно смолы. Из темной, прочной древесины делали луки, стрелы и гробы, что дополнительно усилило ассоциацию со смертью.

Но вот парадокс: хотя тис обладал крайне негативной репутацией, его древесину высоко ценили англичане, шотландцы и валлийцы, знаменитые своими длинными луками. Может, они думали, что ядовитая смола делала оружие более смертоносным? Или дело было исключительно в физических качествах материала? Ответа нет, но сам вопрос показывает, какими комплексными были отношения между символизмом растения и его практическим применением.

Дерево грецкого ореха — еще более сложный случай. Писатели в средние века считали его плохим знамением, частью флоры самого Сатаны. Корни дерева, по их мнению, отравляли почву и убивали растения рядом с собой, а животные, подошедшие слишком близко к грецкому ореху, заболевали. А человек, подремавший под сенью дерева, мог накликать на себя жар, головную боль и визиты злых духов. Причем эти слухи сохраняли актуальность вплоть до XX века.

Однако сами орехи, листья дерева, кора и древесина, опять же, были ходовыми товарами. Грецкие орехи потребляли в пищу, а масло использовали в медицинских целях. Кора и листья позволяли окрашивать ткани в темно-коричневый или черный цвета — оттенки, которых сложно было добиться в средневековой Европе. Но самой ценной была древесина: тяжелый, прочный материал пользовался большой популярностью среди резчиков и скульпторов.

Пропасть между негативной репутацией грецкого ореха и его практической ценностью лишь подчеркивает противоречивые отношения средневековых людей с деревьями и лесами. Мир символов того времени был сложной, переплетающейся паутиной верований, практичности, страха и почитания.