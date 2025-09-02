Маск: около 80% стоимости Tesla в будущем будет создано роботами Optimus

Около 80% стоимости американского производителя электромобилей Tesla будет создано благодаря антропоморфным роботам Optimus. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

"[Роботы] - крупнейший фактор [роста]. Около 80% стоимости Tesla будет [создано благодаря] Optimus", - написал он в Х.

В какие сроки планируется достичь подобных показателей, бизнесмен не уточнил.

Ранее Маск заявлял, что в конце 2026 года на Марс будет отправлен космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году.