Зафиксировано резкое снижение осадков, питающих горные ледники Памира

Таджикистанские, европейские и американские климатологи впервые со времен распада Советского Союза проследили за изменениями в уровне осадков на территории Памира и обнаружили, что их уровень значительным образом снизился по сравнению с 2018 годом.

Это может негативно повлиять на стабильность памирских ледников и состояние рек Средней Азии, сообщила пресс-служба Института науки и технологий Австрии (ISTA).

"Из-за отсутствия данных и точных прогнозов для данного региона, мы пока не можем сказать, прошли ли ледники Памира "точку невозвращения". Тем не менее, анализ данных наблюдений и все проведенные нами расчеты показывают, что примерно в 2018 году процессы в этих ледовых массивах резко изменились. Резкое снижение осадков оказало заметное влияние на поведение ледников и негативно сказалось на их стабильности", - заявил научный сотрудник ISTA Ахилл Жубертон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают климатологи, ледники Памира и Каракорума долгое время считались одними из самых стабильных горных ледовых массивов, чье состояние почти не менялось в результате глобального потепления. Эти скопления льдов играют критически важную роль в питании Амударьи, Сырдарьи и других крупнейших рек Средней и Центральной Азии, из-за чего ученые активно изучают их состояние при помощи спутников и других форм наблюдений.

Примерно 10 лет назад замеры спутников указали на возможную дестабилизацию некоторых ледовых массивов, что побудило европейских, таджикских и американских ученых отправиться в экспедицию в район истоков реки Кызылсу, одного из притоков реки Вахш, от которой берет свое начало Амударья. После распада Советского Союза наблюдения за состоянием питающих ее ледников не проводились на протяжении 20 лет, что побудило ученых установить в 2021 году набор станций слежения на территории ледового массива Кызылсу.

Проведенные при их помощи замеры помогли климатологам уточнить и дополнить результаты математического моделирования того, как менялся уровень осадков и состояние ледника Кызылсу в промежутке между 1999 и 2023 годами. Эти расчеты показали, что глубина сезонного снежного покрова в этом горном регионе на юге Таджикистана резко снизилась в 2018 году, после чего она постоянно оставалась на очень низком уровне.

Такое падение, составившее примерно 40 см, ученые связывают с резким снижением уровня осадков - на 328 мм (28% от общего объема), и наступлением весны примерно на две недели раньше, чем это происходило в прошлом. Это уже привело к значительному снижению массы местных ледников, что в перспективе может значительным образом ухудшить ситуацию с питанием крупнейших рек Средней Азии и доступом к воде в регионе, подытожили ученые.