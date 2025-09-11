Ассассины в реальности: кем был создатель ордена -- Хасан ибн Саббах

Орден ассассинов, который многие люди знают по популярной серии игр Assassin’s Creed, в реальности был не таким уж таинственным и древним. По факту, они появились незадолго до крестовых походов, а формирование группы было результатом религиозного раскола, наложенного на революционную политику. Портал medievalists.net рассказал, каким был таинственный глава ассассинов.

© Wikipedia

В 969 году шииты основали Фатимидский халифат в Египте — династию мусульман-исмаилистов. Исмаилизм, в свою очередь, был ответвлением шиитского ислама, что делало его враждебным по отношению к другим исламским группам в регионе, таким как значительная доля арабов и, позднее, турок из степей — они придерживались суннитского ислама.

Египет стал сердцем новой секты, но один из ее важнейших лидеров родился далеко — в Персии. Человек, чья приверженность идеям была такой несгибаемой, что он задал тон всему движению. Им был Хасан ибн Саббах — будущий основатель Низаритского государства в Персии.

Хасан родился в Куме, на территории современного Ирана, где-то в 1050-х. Его семья была шиитами, но, по причинам, которые неизвестны историкам, сам Хасан перешел в исмаилизм, когда ему исполнилось 17. После этого он потратил три года в Египте, изучая свою новую религию, и вернулся в Персию в 1081 году, желая занять руководящую роль.

Но Хасан не был обычным религиозным лидером. Он обладал качествами, которые позволяли ему сочетать научные изыскания с практическими навыками, необходимыми для проведения военных компаний и строительства целого государства с нуля. Однако его главной чертой была преданность идеалам — преданность, превосходившая любые родственные или дружеские отношения.

Персией, в которой родился Хасан, правила чужеземная элита — турки по этнической принадлежности, сунниты — по религиозной. Обстоятельства позволили ему без труда выполнять роль и воина-националиста, и харизматичного религиозного лидера одновременно. Он начал собирать вокруг себя последователей, и вскоре община Хасана объявила бунт против тех, кто, по его мнению, были иностранными захватчиками.

Переломный момент в этой борьбе произошел в 1087-м. Хасан наткнулся на выдающийся горный замок Аламут, и тут же решил сделать его столицей своего зарождавшегося государства. Он определенно выбрал выгодную локацию: крепость не только находилась высоко над уровнем моря, благодаря чему ее было проще защищать, но и стояла в плодородной долине. По сути, он нашел миниатюрное королевство — и именно оно стало штабом исмаилистов в Персии.

План по захвату Аламута, как и в случае с другими замыслами секты, был долгосрочным и глубоко проработанным. Прежде всего, Хасан подготовил почву, отправив отряды миссионеров, чтобы конвертировать простолюдинов в окрестностях твердыни. Он и сам сыграл немаловажную роль, прокравшись внутрь замка, замаскировавшись под учителя. Постепенно в Аламут проникали миссионеры под прикрытием, которые начали обращать в cекту гарнизон солдат. А новообращенные воины вынудили своего лорда сдать крепость без боя.

Хасан, некогда обаятельный проповедник, быстро вжился в новую роль — роль военного стратега и правителя. Он усилил стены замка, улучшил водохранилище, сделал оросительные системы в прилегающих владениях более эффективными. Другими словами, он сделал все возможное, чтобы Аламут мог выдержать долгую осаду, потому что секта не собиралась покидать крепость в обозримом будущем.

После этой операции Хасан, фактически, получил проверенный чертеж для расширения своих земель. Он и его последователи захватили или построили много других фортов в Рудбаре и других областях Дейлема. Пойдя против шансов, Хасан, фактически, построил исмаилистское государство внутри Ирана, ставшее независимым от Фатимидского халифата в Египте.

При этом лидер секты был прозорливым стратегом. Он достаточно быстро понял, что, будучи последователями миноритарной религии в стране, не проявляющей терпимость, лучшим шансом на выживание группы были политические структуры. Он не смог выдворить турок из Персии, но большие части севера страны примкнули к государству Хасана, провозгласив независимость от сельджуков.

Отдельно стоит отметить, что Хасан смог добиться этого, не покидая своей обители. Он провел 34 года в Аламуте, не покидая пределов даже своих покоев. Он сделал это всего дважды — и оба раза в качестве подарка самому себе, чтобы выйти подышать воздухом на крышу.