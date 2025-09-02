Разгадана тайна происхождения воды в озерах Сахары

В 2025 году международная группа ученых под руководством Филиппа Хёльцмана (Фрайбургский университет) и Мартина Клауссена (Институт метеорологии Макса Планка) раскрыла долгожданную тайну происхождения древних кратерных озер в горах Тибести — самой высокой горной цепи Сахары.

Эти озера, такие как Trou au Natron и Era Kohor, существовали несколько тысяч лет назад, но долгое время оставалось неясным, откуда поступала вода, заполнившая их. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Загадка древних озер

До недавнего времени считалось, что источником воды для этих озер были осадки, принесенные с юга, с территории Западной Африки, в рамках муссонных дождей. Однако новые исследования показали, что основным источником влаги были влажные воздушные массы, поступавшие с северо-востока, из Средиземноморья. Эти воздушные массы поднимались по крутым склонам гор Тибести, что способствовало интенсивным осадкам в кратерах. Симуляции климатических моделей с высоким разрешением подтвердили, что в период около 7000 лет назад количество осадков в северной части Тибести было значительно выше, чем в окружающих районах.

Климатические особенности

Исследования показали, что в раннем и среднем голоцене (около 9500–7000 лет назад) климат в Сахаре был значительно более влажным, чем сегодня. В этот период Средиземноморье служило основным источником влаги для гор Тибести, чьи крутые склоны эффективно способствовали подъему влажных воздушных масс. Это явление объясняет существование глубоких озер в кратерах, таких как Trou au Natron, глубиной до 330 метров, и Era Kohor, глубиной около 130 метров.

Ученые использовали геохимические методы для анализа осадочных пород из Тибести, а также климатическое и гидрологическое моделирование для реконструкции палеоклимата региона. Модели с пространственным разрешением 5 км позволили учесть влияние крутой топографии на атмосферную циркуляцию, что также важно для оценки будущих гидрологических изменений.

Почему это важно

Это открытие имеет важное значение для понимания климатической истории Сахары и ее влияния на развитие человеческих цивилизаций. Существование глубоких озер в Тибести свидетельствует о том, что в прошлом климат в Сахаре был значительно более влажным, чем сегодня, что, в свою очередь, могло способствовать развитию ранних человеческих поселений в этом регионе, которые затем распространились по всему миру.