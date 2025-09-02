У девушки обнаружили способность «путешествовать» во времени

Ученые описали уникальный случай 17-летней девушки из Франции, обладающей редким феноменом — гипертимезией, или исключительной автобиографической памятью. Она способна с необычайной точностью и эмоциональной насыщенностью «путешествовать» во времени, мысленно возвращаясь к событиям прошлого и даже проживая воображаемое будущее. Работа опубликована в журнале Neurocase.

Подросток, обозначенная в исследовании как TL, с детства замечала, что ее память отличается от других. Она хранит воспоминания в виде образного «белого зала» — внутреннего пространства, где события распределены по темам: семья, школа, поездки, друзья. Каждый предмет или даже мягкая игрушка у нее связан с конкретной датой и обстоятельствами.

В отличие от эмоционально окрашенной «белой памяти» о личных событиях, факты учебы и общие знания она называет «черной памятью» — сухой и неструктурированной. Более того, TL описывает и «комнаты эмоций» — внутренние пространства, куда обращается в разных состояниях: «лед», чтобы успокоиться, «военная комната», связанная с чувством вины из-за отсутствия отца, и «комната проблем» для размышлений.

При тестировании TL показала результаты значительно выше нормы: она легко воспроизводила подробные эпизоды детства и подросткового возраста, передавая их как от первого лица, так и со стороны наблюдателя. Девушка также уверенно воображала будущие события, переживая их с такой же яркостью, как и прошлое.

Хотя подобные кейсы остаются крайне редкими и не позволяют делать широких выводов, исследователи считают их ценными для понимания того, как устроена автобиографическая память человека и каким образом эмоции и образы помогают организовать воспоминания.