На Украине призвали заблокировать Telegram

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) с трибуны Рады призвал запретить Telegram в стране, так как его использовали в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его слова передает «Страна.ua».

По мнению политика, убийство было организовано через Telegram. Порошенко добавил, что через этот мессенджер создается «сеть террористических действий» против Украины. Он заключил, что запрет Telegram на Украине в ближайшие сроки — это дело чести властей страны.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко предложил назвать в честь Андрея Парубия главную административную улицу Киева, на которой расположен офиса президента страны. Его слова вызвали аплодисменты среди части парламентариев, находившихся на сессии.

До этого Порошенко заметили в компании рекордного количества телохранителей.