В Перу нашли 3800-летний символ дождя

В Перу археологи обнаружили уникальную глиняную фигурку возрастом 3 800 лет на раскопках в Вичаме — поселении, входящем в Археологическую зону Караль (также Караль-Супе — руины древнего крупного поселения в долине реки Супе на территории нынешнего Перу). Это первая подобная находка в археологических зонах, связанных с цивилизацией Караль, самой древней известной цивилизацией в Америке. О результатах находок, сообщило Министерство культуры Перу.

© Naukatv.ru

Фигурка длиной 12 см изображает двух жаб, соединенных задними лапками, и выполнена из необожженной глины. В андской культуре жаба символизирует дождь, плодородие и обновление жизни, что делает ее важным элементом в ритуалах, направленных на привлечение дождя и восстановления сельского хозяйства после засухи. По словам Татьяны Абад, руководителя раскопок в Вичаме:

«Жаба — это символ кризиса, который пережили эти народы, и она олицетворяет плодородие и процветание»

© Peru’s Ministry of Culture

Ранее в Вичаме были обнаружены рельефы на стенах, изображающие истощенных людей с пустыми животами, что свидетельствует о голоде и страданиях, вызванных изменениями климата. Эти изображения, наряду с лягушачьей фигуркой, указывают на то, что жители Вичамы использовали искусство и архитектуру как средство выражения переживаний и надежд в условиях экологического стресса.

Вичама, расположенная всего в 1,5 км от побережья и в 160 км к северу от Лимы (столица Перу), была важным сельскохозяйственным и рыболовным центром и частью цивилизации Караль-Супе, одной из древнейших в Америке, существовавшей примерно с 3500 по 1800 год до н. э. Поселение площадью около 25 гектаров включало 28 сооружений, площади и жилые зоны, что демонстрирует высокий уровень раннего городского планирования и социальной организации. Раскопки показали, что жители обладали способностью адаптироваться к сложным условиям окружающей среды и использовали коллективные символы и ритуалы для преодоления кризисов. Миниатюрные здания из глины, найденные археологами, указывают на глубокое понимание социальной структуры и планирования, а ритуальные элементы показывают, как община справлялась с проблемами дефицита ресурсов и изменчивости климата.