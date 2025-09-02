Пользователи выбрали лучший смартфон Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили августовский рейтинг гаджетов Apple, основанный на отзывах пользователей.

© Apple

Лидером стал iPad Air 4-го поколения, набравший 96,88% положительных оценок. За ним следует iPhone 12 mini с результатом 95,69%, который, несмотря на критику за слабую батарею и невысокий спрос, занял вторую строчку. Тройку лидеров замыкает iPhone SE (2022) с рейтингом 95%.

Четвертое место досталось 12,9-дюймовому iPad Pro 4-го поколения, который получил 94,91% положительных отзывов. Пятое место занял iPad Air 5 с результатом 93,75%, а шестое — iPhone 16 (93,37%).

Замыкают рейтинг 12,9-дюймовый iPad Pro 5-го поколения, оцененный в 93,16%, iPhone 8 (93,14%), iPad mini 5 (92,96%) и iPhone 13 mini, набравший 91,86%.

iPhone 13 mini стал последним компактным смартфоном Apple, после которого компания отказалась от мини-моделей в пользу Plus-версий. В этом году ожидается, что Plus займет сверхтонкий iPhone 17 Air.

В AnTuTu отметили, что рейтинг основан на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках. Чем больше положительных оценок, тем выше общий балл гаджета.