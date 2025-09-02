Найден общий физический принцип устройства кораллов и кожи

Ученые выяснили, что колонии кораллов и эпителии — покровные ткани у животных и растений — построены по единым математическим законам. Это говорит о том, что живая материя организована по универсальному принципу на самых разных уровнях — от клеток до целых популяций. Авторы также разработали простую физическую модель, которая с большой точностью описывает структуру обоих вариантов живых систем.

Благодаря этому модель может быть полезна в экологии для прогнозирования реакции коралловых рифов на изменение климата и в биомедицине для понимания механизмов заживления ран и развития тканей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physical Review Research.

Эпителиальные ткани, из которых, например, состоит верхний слой кожи, оболочки кишечника и других органов, защищают нижележащие структуры от повреждений и транспортируют к ним полезные вещества. Уплощенные клетки эпителиев по форме напоминают многоугольники, плотно прилегающие друг к другу. При этом около 20 лет назад ученые доказали, что клетки в здоровых эпителиальных тканях различных видов животных и растений располагаются друг по отношению к другу по единому принципу — имеют определенное количество граней и такое же число клеток-соседей. Эта особенность объясняется тем, что все эпителии выполняют одни и те же функции защиты и переноса веществ, а потому построены по самому энергоэффективному и оптимальному для этого принципу. Однако ранее было неизвестно, сохраняется ли этот принцип у более высокоорганизованных живых структур, например кораллов, состоящих из тысяч мелких организмов — полипов. Кораллы, подобно эпителиям, поддерживают барьерную функцию, защищая внутреннюю среду колонии, и постоянно растут за счет деления.

Ученые из Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Университета Монпелье (Франция) сравнили клеточную структуру эпителия с расположением отдельных полипов в колониях кораллов.

С использованием микрокомпьютерной томографии авторы получили тысячи цифровых снимков виртуальных сечений колоний кораллов из трех семейств — Faviidae, Merulinidae и Montastraeidae. Эти представители были выбраны потому, что они образуют колонии с плоской или полусферической поверхностью: плоские сечения таких колоний удобно математически анализировать, не внося значительных искажений, неизбежных в случае подобного анализа более сложных объемных структур. Кроме того, полипы этих кораллов имеют четко очерченные многоугольные контуры и растут в результате деления, как и эпителиальные ткани.

По полученным снимкам исследователи изучили, как располагаются отдельные полипы в колонии. Для каждого полипа ученые определили количество его ближайших соседей и площадь, которую он занимает, после чего математически обработали полученные результаты и построили наглядные карты разных колоний.

Такие же данные авторы получили и для эпителиев, расположение клеток в которых фотографировали с помощью камеры в конфокальном микроскопе — приборе, позволяющем получать контрастные изображения тканей с высоким пространственным разрешением. В экспериментах использовали культуры клеток почки обезьяны и шейки матки человека.

Оказалось, что распределение полипов по количеству соседей у всех исследованных кораллов практически идеально совпадает с клетками в эпителиях. Так, большинство (43–51%) структурных элементов (клеток или полипов) имели шесть соседей, 25–27% — пять, и еще меньше — четыре, семь, восемь или девять соседей. Ученые разработали компьютерную модель, которая объяснила такое распределение. Согласно ей, и клетки, и полипы ведут себя как частицы, которые отталкиваются друг от друга, если находятся слишком близко, и перестают взаимодействовать, когда оказываются на слишком большом расстоянии.

Опираясь на эту идею, модель смогла рассчитать наиболее энергетически выгодное (с минимальной энергией отталкивания) расположение элементов для плоской поверхности.Модель с точностью порядка 90% воспроизводит, как распределение кораллов в колонии, так и клеток в эпителиях. Это означает, что, несмотря на колоссальную разницу в скорости деления (клетки делятся примерно раз в 20 часов, а полипы — 1–2 раза за год), размерах (полип в миллионы раз больше клетки), уровню биологической организации и условиях жизнедеятельности, эпителии и кораллы организованы по единому универсальному принципу, согласно которому система стремится находиться в состоянии с наименьшей энергией. Этот принцип управляет многими физическими, химическими и даже некоторыми простыми биологическими процессами, например самосборкой вирусов.